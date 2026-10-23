Latitante da oltre dieci anni catturato a bordo della Costa Smeralda prima dell’approdo a Palermo

Palermo, 22 ottobre 2026 — Si è conclusa a bordo di una nave da crociera la lunga latitanza di un uomo condannato a quattro anni di carcere.

La Polizia di Frontiera marittima di Palermo ha arrestato l’imprenditore, originario di Fano e residente a Marsiglia, a bordo della Costa Smeralda in Francia, prima dell’approdo al porto di Palermo. L’uomo era latitante da oltre dieci anni.

Secondo quanto riferito, l’imprenditore aveva avviato a Marsiglia una nuova vita familiare ed economica, gestendo alcuni locali di ristorazione. Al momento dell’arresto era in compagnia della moglie.

L’intervento degli agenti, guidati dal dirigente Manfredi Borsellino, è stato definito complesso per la presenza a bordo di circa 8 mila persone, tra turisti e personale. Dopo aver avuto conferma della presenza del ricercato, i poliziotti hanno isolato la zona in cui alloggiava per prevenire tentativi di fuga e hanno operato in collaborazione con gli addetti alla sicurezza della compagnia.

Una volta sbarcato, l’uomo è stato accompagnato negli uffici della Polizia di Frontiera Marittima di Palermo e successivamente trasferito alla casa circondariale Lorusso Pagliarelli di Palermo.