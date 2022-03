Taser anche alle forze di polizia di Venezia da lunedì

Da lunedì 21 marzo il Taser sarà in utilizzo agli operatori della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza anche nella città metropolitana di Venezia.

Lo rende noto l’on. Ketty Fogliani (Lega), componente della commissione Affari costituzionali.

“Come annunciato dal sottosegretario Nicola Molteni – afferma Fogliani in una nota – che ringrazio per il suo impegno e per aver portato avanti la preziosa sperimentazione avviata dal ministro Matteo Salvini nel 2018, è ufficialmente partito l’utilizzo dell’arma a impulsi elettrici in uso agli operatori che svolgono attività di prevenzione e controllo del territorio”.

“Esprimo la mia più grande soddisfazione per questo traguardo importantissimo per la città metropolitana di Venezia e per tutto il Veneto: l’introduzione del Taser rappresenta un ulteriore doveroso e necessario segnale di attenzione per le nostre forze di Polizia ma anche per i cittadini e la loro sicurezza” conclude Fogliani.