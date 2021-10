Storia di sesso e amore tra conosciuti in chat finisce in tribunale

Storia di sesso e amore, a guardar bene, tra sconosciuti, complice la rete.

Una storia dai risvolti penosi, come tante altre nate allo stesso modo, con personaggi fittizi, illusioni, e con finale a sorpresa.

Che cosa spinge una donna a intraprendere una relazione con uno sconosciuto emerso da una piattaforma social, ad affidarsi e a trasformarlo nel ’suo’ principe?

Forse la solitudine, il bisogno di vivere una relazione significativa con qualcuno, anche se dell’uomo che si è offerto dai Social, non si conosce nulla, le informazioni scambiate su whatsapp, sembrano sufficienti e necessarie per scegliere di vivere un sogno.

L’illusione prende corpo quando i due si incontrano, magari a Venezia o in altre belle città italiane.

Il sogno cresce quando dimorano in alberghi di lusso e cenano nei ristoranti più rinomati, e poco importa, perché la donna lo scoprirà più avanti, che il principe è un rospo bugiardo e con la lingua velenosa.

Il principe, cinquantenne dice alla sua amata, quarantenne, di vivere a Torino, di essere un architetto e si spinge a dichiararle di volerla sposare.

Sembrava che tutto filasse per il meglio, la donna non sapeva che quell’uomo e il suo doppio, convivevano tranquilli, nel triste gioco dell’inganno a carico di chi, con fiducia, si era fidato di lui.

È stata la nostalgia, questa volta, a far luce, a mettere a fuoco l’inconsistenza della chimera, che come sappiamo, nella mitologia greca era un mostro, un’incarnazione di forze distruttrici.

E la burrasca è arrivata gelida sulla testa della donna, che dal Veneto ha preso il treno e ha raggiunto Torino, convinta di fare una bella sorpresa al suo amato, e che, sgomenta, ha dovuto prendere atto che non esisteva nessun studio di architettura, all’indirizzo inventato, nessuno conosceva l’uomo nato dal clic di una tastiera.

Chi era quell’uomo? Uno, nessuno, centomila, come un personaggio pirandelliano, incapace di realizzare la propria identità, che si prende gioco di una donna, che mente, sapendo di mentire.

La quarantenne, pur ferita e arrabbiata, cerca l’uomo ad Asti, città dove in realtà vive, apprende che non è scapolo e chiede spiegazioni, non si dà pace, vuole capire.

Forse un filo di speranza ancora la sostiene, ma si spezza inesorabilmente, quando il rospo, questa volta uscito dallo stagno, la minaccia: “Farò vedere a tuo figlio le foto ‘intime’…”.

Il castello di sabbia si sbriciola ed è spazzato via dal vento. Ora è tempo di riscatto.

L’uomo è stato denunciato e, rinviato a giudizio dopo l’udienza preliminare, dovrà rispondere del reato di violenza sessuale, in prima udienza, a gennaio.

Questa vicenda, assomiglia purtroppo a tante altre situazioni sgradevoli nate da incontri virtuali, che evidentemente annoverano esigenze che la psicologia, gli specialisti in relazioni umane, potrebbero spiegare e che sono soggette, soprattutto a svantaggio delle donne, a profonde delusioni.

Andreina Corso

08/10/2021