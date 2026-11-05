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Musetti sorprende Zverev: il carrarino avanza agli ottavi del Paris Masters

Al Paris Masters a Parigi Lorenzo Musetti ha battuto in due set Alexander Zverev, numero uno del mondo, e si è qualificato per gli ottavi (05/11/2026).

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Lorenzo Musetti ha eliminato Alexander Zverev al Paris Masters, conquistando il pass per gli ottavi di finale con una prestazione in due set.

Il match, giocato a Parigi il 5 novembre 2026, è stato descritto come una prova praticamente perfetta da parte del tennista carrarino, che ha avuto la meglio sul numero uno del mondo senza concedere il terzo parziale.

Con questa vittoria Musetti si assicura l’accesso agli ottavi del torneo indoor, centrando un successo che Reuters ha segnalato come di rilievo nel tabellone.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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