La Questura di Venezia rinnova i vertici: Michela Bochicchio alla Divisione Anticrimine, Angelo Gigante a Mestre

Venezia — Cambio ai vertici della Polizia di Stato a Venezia: il questore Antonio Sbordone ha ufficializzato oggi la nomina della dott.ssa Michela Bochicchio a dirigente della Divisione Anticrimine della Questura e l’assegnazione del dott. Angelo Gigante alla guida del Commissariato di Mestre.



La dott.ssa Bochicchio lascia quindi la direzione del Commissariato di Mestre per assumere il nuovo incarico all’interno della struttura provinciale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli dirigenziali presso la Questura di Padova e nella Divisione Anticrimine della Questura di Ravenna, esperienze che la Questura sottolinea come significative per il suo profilo professionale.



La Divisione Anticrimine, organo centrale nella macchina investigativa della Questura, si occupa del coordinamento delle attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità su scala provinciale. La nomina di Bochicchio è motivata dall’esperienza maturata sul territorio della terraferma veneziana e dal lavoro svolto in passato nei reparti a cui ha prestato servizio.



Angelo Gigante prende il posto di Bochicchio al Commissariato di Mestre. Entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 1993, Gigante ha svolto incarichi diversi e di responsabilità: dalla dirigenza del Secondo Reparto Mobile di Padova alla conduzione del Commissariato sezionale “Stanga” nella stessa città, fino alla direzione del Centro Operativo della Polizia Stradale del Veneto.



Tra i riconoscimenti riportati nella nota della Questura figura la Medaglia d’Oro al Merito di Servizio nella Polizia di Stato attribuita a Gigante per risultati operativi in diversi contesti. La sua preparazione include, inoltre, percorsi di studi universitari e post-universitari che, secondo la Questura, contribuiscono al bagaglio professionale necessario per guidare il commissariato di un’area strategica come Mestre.



Gli avvicendamenti si inseriscono nell’attività ordinaria di riallocazione delle risorse umane all’interno della Polizia, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare la presenza e le capacità investigative sul territorio veneziano. Le nomine sono state formalizzate oggi dal questore Antonio Sbordone, che ha voluto porre l’accento sulla continuità dell’impegno della Questura nella prevenzione e nel contrasto alla criminalità.



Il questore Antonio Sbordone ha rivolto a entrambi i dirigenti un augurio di buon lavoro nei loro nuovi incarichi.