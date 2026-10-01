Tre morti e sette feriti dopo i raid aerei su Kiev, cielo illuminato di rosso

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Il 30 settembre 2026 esplosioni hanno scosso Kiev dopo raid aerei che hanno illuminato il cielo di rosso. Secondo quanto riferito dalle autorità e riportato da Reuters, gli attacchi hanno provocato tre morti e sette feriti.

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I boati delle esplosioni sono stati avvertiti in diverse zone della città, mentre il cielo è apparso colorato a causa degli incendi e delle detonazioni. Le informazioni sui danni strutturali o sui punti colpiti non sono state dettagliate nella nota delle autorità.

Le notizie sugli sviluppi e sulle condizioni dei feriti sono arrivate tramite i canali istituzionali citati dalle agenzie. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sui tempi esatti dell’azione né su eventuali altre conseguenze.