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Tre morti e sette feriti dopo i raid aerei su Kiev, cielo illuminato di rosso

Raid aerei su Kiev il 30/09/2026: esplosioni scuotono la città e il cielo si tinge di rosso. Autorità: 3 morti e 7 feriti, riferisce Reuters.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 30 settembre 2026 esplosioni hanno scosso Kiev dopo raid aerei che hanno illuminato il cielo di rosso. Secondo quanto riferito dalle autorità e riportato da Reuters, gli attacchi hanno provocato tre morti e sette feriti.

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I boati delle esplosioni sono stati avvertiti in diverse zone della città, mentre il cielo è apparso colorato a causa degli incendi e delle detonazioni. Le informazioni sui danni strutturali o sui punti colpiti non sono state dettagliate nella nota delle autorità.

Le notizie sugli sviluppi e sulle condizioni dei feriti sono arrivate tramite i canali istituzionali citati dalle agenzie. Non sono state fornite ulteriori precisazioni sui tempi esatti dell’azione né su eventuali altre conseguenze.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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