5 x 1000
HomenotizieMax Parisi vola negli Stati Uniti per tentare il Daraxonrasib dopo la...

Max Parisi vola negli Stati Uniti per tentare il Daraxonrasib dopo la diagnosi di tumore al pancreas

Max Parisi, 58 anni, si è trasferito temporaneamente in California per accedere al Daraxonrasib dopo la diagnosi con metastasi e una raccolta fondi da oltre 115.000$.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!

Clicca qui e iscriviti subito

Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Max Parisi, 58 anni e volto noto della radio, è volato negli Stati Uniti per iniziare una terapia sperimentale dopo che lo scorso 31 luglio i medici gli avevano comunicato che le opzioni terapeutiche disponibili in Italia si erano esaurite. Ai familiari era stata prospettata una sopravvivenza di circa uno-due mesi.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.

Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.

CF: 94073040274

Scopri come fare

La svolta è arrivata il 26 agosto, quando la Food and Drug Administration ha approvato il Daraxonrasib, un trattamento destinato a pazienti che hanno già ricevuto altre terapie. Parisi ha i requisiti per accedervi e a breve dovrebbe ricevere la prima fornitura del farmaco; dopo quindici giorni una Tac valuterà l’efficacia del trattamento.

L’oncologa Chiara Cremolini, membro del direttivo Aiom e professoressa all’Università di Pisa, ha spiegato che il Daraxonrasib è utilizzabile nella pratica clinica americana ma non è ancora approvato dall’Ema. Di conseguenza, per ora il farmaco non è rimborsabile nei sistemi sanitari pubblici e può essere acquistato solo a carico del paziente; la copertura dipende dalle condizioni delle polizze assicurative. L’Ema sta effettuando la revisione dei dati e attende la presentazione della richiesta di immissione in commercio da parte dell’azienda produttrice.

LEGGI ANCHE:

Negli ultimi due anni Parisi ha perso circa quaranta chili a causa di chemioterapia, intervento chirurgico e radioterapia per un tumore al pancreas con metastasi al fegato. Dopo la comunicazione dei medici, aveva deciso di fermarsi, lasciando il programma Caffellatte con te di Radio Monte Carlo e avviando le cure palliative con Vidas, mentre insieme alla moglie Louise sistemava questioni pratiche familiari. Le figlie sono Sophia, 21 anni, e Vivienne, 16.

Il conduttore è partito per la California e si è temporaneamente trasferito a casa della suocera. Pur consapevole che la terapia non garantisce la guarigione, Parisi ha spiegato che può offrire tempo aggiuntivo: l’obiettivo è vivere questi mesi accanto alla famiglia. Il sintomo che ha dato il via alla diagnosi risale al 2024, quando un prurito persistente portò a esami che, dopo un iniziale sospetto di infezione biliare, hanno rivelato la neoplasia pancreatica.

5 x 1000

Sul piano economico la terapia ha un costo rilevante: una fornitura per trenta giorni supera i 42.000 dollari, senza considerare visite e soggiorno negli Stati Uniti. La moglie Louise ha avviato una raccolta fondi online che ha superato i 115.000 dollari, somma sufficiente a sostenere circa due mesi di trattamento. Dopo questo periodo Parisi dovrà tornare in Italia.

In parallelo alla terapia, Parisi e il fratello Alessandro stanno cercando di favorire l’accesso al farmaco anche in Italia, valutando la possibilità dell’uso compassionevole. La vicenda del conduttore ha attirato attenzione anche per le implicazioni pratiche e regolatorie sulla disponibilità del Daraxonrasib nei sistemi sanitari europei.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
LEGGI TUTTO >>>
RIPRODUZIONE VIETATA
sono vietate anche le riproduzioni parziali di titoli, testi, foto, attraverso sistemi automatici (cd aggregatori)

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

Persa qualche notizia? Le ultime:

ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia
vai alla HOME PAGE