Sputano in faccia all’anziana che li aveva invitati a tirare su la mascherina: vergogna a Verona

Sputano in faccia all’anziana che li aveva invitati a tirare su la mascherina: succede nella civilissima Verona a causa di due giovani (ma non giovanissimi) uomini.

Secondo quanto ricostruito gli sputi sono partiti verso l’anziana perché quest’ultima li aveva invitati a mettere la mascherina.

I due sono stati denunciati.

L’odioso gesto è avvenuto mentre i responsabili stavano viaggiando con la donna su un autobus di linea.

Il fatto non è avvenuto oggi ma qualche settimana fa (e la cosa è ancora peggio in ottica pandemica) ma è stato reso noto solo oggi dalle forze dell’Ordine.

A conclusione degli accertamenti dei carabinieri di Pastrengo i fatti sono stati così accertati:

La donna viaggiava sul mezzo con i due scaligeri di 24 e 26 anni i quali stavano conversando con le mascherine abbassate sul mento.

Quando l’anziana li ha invitati a indossare correttamente il dispositivo, i due hanno reagito prima tossendole platealmente contro, poi le hanno sputato addosso e infine l’hanno insultata, augurandole di morire.

Le azioni sono state accompagnate da un’aggressività verbale tale da costringere l’autista ad interrompere la corsa del bus e a chiamare le Forze dell’Ordine.

Solo a quel punto i due giovani hanno deciso di abbandonare il mezzo e, mentre scendevano, hanno sputato a chiunque dei passeggeri si trovasse sul loro cammino.

Le indagini si sono svolte ascoltando vari testimoni ed esaminando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.