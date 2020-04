SMS del Servizio Maree di Venezia: obbligo di mascherina e di guanti nei negozi. Ultima ora

Venezia: “Marea VE: Il Comune di Venezia avvisa: dal 4 aprile obbligo di mascherina e guanti nei negozi e mercati”.

La notizia non può non creare una certa apprensione, anche per la modalità con cui viene inviata: a tutti gli iscritti che ricevono gli avvisi del Comune in caso di acqua alta. Evidentemente la rilevanza e l’urgenza richiedeva tutti i canali immediatamente disponibili per avvisare la cittadinanza.

L’avviso trova la sua ragion d’essere nella nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, come comunicato dal Governatore nel corso della conferenza stampa di questa mattina.

Il documento, che si chiama: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell’assembramento di persone” – raggiungibile a questo link:

https://www.comune.venezia.it/sites/comune.venezia.it/files/aaaa/Ordinanza%2037.pdf

– , al punto C del capitolo 3 recita: “obbligo per tutti gli esercizi commerciali, anche all’aperto, di ammettere e far circolare solo soggetti con mascherine e guanti, verificando la copertura di naso e bocca, di perimetrazione dell’area, di mantenimento di un unico accesso e di ogni strumento per evitare gli assembramenti”.

Da qui, data l’urgenza di avvisare la popolazione in tempo per le nuove norme in vigore da domani, l’esigenza di usare anche gli Sms del ‘Servizio Maree’ al fine di raggiungere la più ampia diffusione nel più beve tempo possibile.