Quando la città è troppo affollata di visitatori: “Venezia la si vuole piena di turisti”. Lettere

In risposta alla lettera: “A Venezia siamo scortesi? Gravissima protesta di una ragazza arrivata a detestare i veneziani“.

Venezia la si vuole piena di turisti !!! Questo e’ il business.

Dai ragazzi, guardatevi negli occhi.

Io a Venezia ci vivo da non Veneziano: le entrate priority dei vaporetti sono più piene di quelle dei turisti, l’amministrazione sposta tutto a Mestre (tanti voti) come l’università, uffici pubblici, tribunali e rifiuta l’offerta Microsoft che porterebbe lavori non turistici.

Il perché è semplice: il turista si spenna e se ne va; il residente che lavora ha bisogno di servizi, scuole etc.

Questo mentre gli irregolari camerieri non hanno bisogno di nulla.

Ragliate pure ma non vi accorgete che la città a furia di togliere panchine nei campi (per non far sedere i turisti) sta morendo!!!

Un consiglio: dopo aver visto Venezia andate a mangiare lontano dal centro, il portafoglio ed il fegato vi ringrazieranno.

lettera firmata