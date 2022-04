Servizi a pagamento attivati sul telefonino a insaputa del cliente: l’inganno scoperto nel centro commerciale

È possibile non fidarsi più neanche del proprio operatore telefonico? È la domanda che si pone un lettore dopo aver visitato un centro commerciale della Terraferma ed esserne uscito con una “sorpresa”. “Un desk mi ha attivato un servizio sullo smartphone che non avevo richiesto – denuncia – e la cosa più grave è che a farlo non è un rivenditore qualsiasi ma il negozio ufficiale di una grande compagnia di cui ho il contratto e la sim” .

Tutto ha inizio qualche giorno fa, quando l’utente ha la necessità di contattare il suo operatore. “Avevo cambiato carta di credito – racconta – e dovevo aggiornare le informazioni di pagamento”. Trovandosi nel centro commerciale, nota un punto vendita con il logo della “sua” azienda, entra e si rivolge a una commessa.

“Non ne capivo il motivo – continua – ma la ragazza mi ha chiesto il cellulare chiedendomi di sbloccarlo. Mi sono fidato, dato che dovevo fare il cambio di carta di credito, quindi gliel’ho consegnato e lei ha iniziato ad armeggiare. Dopo qualche minuto, ha ammesso di ‘non esserci riuscita’ e me l’ha restituito invitandomi a chiamare il centro clienti. L’ho comunque ringraziata e sono uscito”.

Ma è qui che il lettore nota qualcosa di strano. “Mi sono trovato un sms che segnalava l’attivazione di un ‘servizio’ – spiega – dedicato alle ‘offerte esclusive sui prodotti “partner” “. Insospettitosi, accende il portatile e controlla i messaggi in entrata. “Ce n’era uno con il codice di attivazione – prosegue – che la commessa aveva ricevuto, evidentemente usato e poi cancellato dal mio smartphone ma che, per sua sfortuna, sono riuscito a recuperare. Ho scoperto che, dopo i primi 30 giorni di prova, il ‘servizio’ aveva un costo mensile di 2,99 euro”.

Il cliente torna così nel negozio, riavvicina la ragazza e le intima senza mezzi termini di disdire la “promozione”. “Con aria colpevole ha abbassato la testa e, senza dire nulla, l’ha disattivata. Non ho infierito poiché si è comportata come le hanno ordinato, ovvero: stipulare ‘offerte’ con ogni mezzo possibile”.

Avendo già lavorato nella telefonia, il lettore svela dei retroscena. “So che molti negozi non sono a gestione diretta bensì in franchising – spiega – con un soggetto privato che opera sotto l’egida di un marchio. Ad ogni punto vendita sono promessi dei ‘premi’ in base al numero di ‘servizi’ attivati: un ‘tesoretto’ di cui i commessi sono all’oscuro e che finisce con ogni probabilità nelle mani del titolare” ma con dei “numeri” che gli addetti devono raggiungere.

Ma come mai, conoscendo questi meccanismi, l’utente ha consegnato il suo smartphone?

“Perché i servizi, per quanto io sappia, sono sempre stati proposti, consigliati – risponde – ma mai imposti né sottoscritti senza il consenso del cliente. E com’è successo a me, chissà quante persone anziane o non avvezze alla tecnologia sono state ingannate, fidandosi dell’operatore e ritrovandosi con un addebito mensile di cui non comprendono l’origine”.

Il suo maggior rammarico deriva dall’impotenza del consumatore: “bisognerebbe ricorrere a un avvocato – spiega – ma vista l’esiguità delle cifre il gioco non vale la candela e questi individui restano impuniti”.

Così, la sola arma resta la prevenzione: “non date mai il telefono in mano a nessuno – conclude – e se lo fate chiedete sempre di controllare. Ricordate questo accorgimento, condividetelo con le persone care e non fidatevi: i furbi e i disonesti si nascondono ovunque. Anche dietro a un marchio familiare che gode da anni della vostra fiducia”.