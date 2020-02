Seggiolini antiabbandono in auto: da domani via a contributo 30 euro

Seggiolini contro la ‘dimenticanza’ di bambini in auto: al via l’assegnazione del contributo o del rimborso per l’acquisto dei nuovi dispositivi antiabbandono.

Per ottenere il bonus sarà necessario registrarsi a partire del 20 febbraio sulla piattaforma informatica sviluppata da Sogei e che, una volta messa online, sarà raggiungibile dal sito del Mit.

Il contributo sarà erogato mediante il rilascio di un buono spesa elettronico del valore di 30 euro valido per l’acquisto di un dispositivo antiabbandono per ogni bambino di età inferiore ai quattro anni.

Anche chi ha già acquistato il dispositivo avrà diritto al rimborso.

Per averlo bisognerà farne richiesta registrandosi sulla piattaforma entro sessanta giorni dal 20 febbraio, allegando copia del giustificativo di spesa.