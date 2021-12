Scuole chiuse? Zaia: “Al momento non penso”

Scuole chiuse di nuovo in Veneto? Al momento il presidente Luca Zaia non pensa sia il caso. Il governatore “non sta pensando ad una ordinanza per allungare le vacanze scolastiche” ha detto oggi. “Per il momento non ci stiamo pensando – ha confermato – a fine anno faremo una verifica sull’infezione prevista per i primi dell’anno e poi si decide”. E in ogni caso, ha concluso Zaia, “la chiusura riguarderebbe le classi dalla seconda media in su”.

Con la curva del virus in rapida salita è ovvio però che si stia pensando a nuove contromisure. “E’ ragionevole cominciare a fare una riflessione sulla quarantena per il vaccinato: va rivista” ha confermato Luca Zaia, in riferimento, in particolare, alla quarantena prevista per chi ha fatto la terza dose “uguale a quella degli altri”.