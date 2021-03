C’è chi abusa del nome di Venezia per riempirsi le tasche mentre “schiavi” lavorano per loro. Lettere

Passavo per Campo Santo Stefano attirata dalla bella musica classica sparata a tutto volume. Ho scorto un banchetto addobbato con fiori e circondato da uomini in tuxedo e donne in abiti d’atelier. Dapprima pensai fosse una sorta di celebrazione dell’antistante Istituto Veneto per i 1600 anni di Venezia. Ho poi scoperto trattarsi, “googlando”, di una protesta civil-chic del cosiddetto reparto Wedding, volta a chiedere la data di una ripartenza al governo. Tralasciando la vaghezza della domanda, nessuno può sapere quando vedremo l’epilogo di questo virus bastardo, dipende dall’Rt e dalla vaccinazione. Ci arriva anche un bambino.

Poi, con la mia consueta diffidenza verso chi abusa del “brand Venezia” per riempire le proprie tasche, ho notato una certa ipocrisia attorno a questo bel banchetto.

Ho riconosciuto professionist* del settore che presentano dei veri e propri conti d’oro ai loro clienti. Persone che potrebbero

non avere accusato, se non minimamente, il colpo di questa pandemia.

Non ho invece notato una rappresentanza della manovalanza umile e negra, perché questo è. Un caporalato legalizzato. Che è il “vero” nerbo del settore Wedding ed Event Planning. Lavoratori interinali di fatica sconquassati da venue a venue, coloro che muovono le sedie per gli invitati e allestiscono i vari set up, per farvi capire.

All’epilogo di questa manifestazione di gente sorridente, per sottolineare che “loro sono la vera Venezia”, un tenore ha addirittura intonato l’Inno a San Marco. Una vera e propria strumentalizzazione della nostra storia.

Non per essere una menagrama, ma io sono invece vicino a chi sta dietro le quinte e non ha voce.

Chi non ha ne il potere (sociale, economico ed oratorio) ne la voglia di fare queste pagliacciate.

Con amarezza,

(lettera firmata)