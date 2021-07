Scuola Infanzia Sant’Elena, Martini: “Decisione contro il bene dei bambini”

Riceviamo e pubblichiamo.

Scuola dell’infanzia di Sant’Elena: si è deciso contro la volontà dei genitori e contro il bene dei bambini.

Presidio e conferenza stampa lunedì 19 luglio alle ore 11

Mentre cresce la preoccupazione per la variante Delta e a settembre le norme Covid per la scuola non sembrano certo allentarsi, vista l’alta trasmissibilità del virus e che, giocoforza, sono le fasce non vaccinate della popolazione a risultare a maggiore rischio, appare illogica la decisione dell’Amministrazione comunale di ridurre da tre a due le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Sant’Elena, aumentando così il numero dei frequentanti per classe.

“Per pochi iscritti che mancano per avere le 3 sezioni – commenta il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini – si decide in base al mero conto economico, puntando al risparmio del personale, e non applicando un principio di precauzione che tuteli la salute dei bambini. Le famiglie sono preoccupate e deluse dalla scarsa attenzione dimostrata dalla Giunta rispetto alle loro motivazioni. C’è ancora tempo per modificare la decisione: basta la volontà di farlo”.

“Inoltre, l’Amministrazione continua a sostenere che avere in classe oltre 20 bambini rispetto a 13 o 14 non cambia la qualità della didattica e dà un’interpretazione tutta sua del rapporto tra gli spazi e gli alunni, non considerando che la normativa prevede una decina di metri quadri per gli insegnanti”.

Di fronte a tale chiusura, “Tutta la Città Insieme!” annuncia un presidio, assieme alle famiglie, per lunedì 19 luglio, all’ufficio dell’assessore Besio a Venezia.

In concomitanza si terrà una conferenza stampa alle ore 11.

Giovanni Andrea Martini

Consigliere comunale

Vicepresidente della VI Commissione

Gruppo consiliare “Tutta la Città Insieme!”

Comune di Venezia