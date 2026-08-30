Silvana Lazzarino ha ricevuto il Premio alla Cultura al concorso internazionale “Carità è Donarsi” a Bergola Maggiore

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A Borgo di Bergola Maggiore, nella piazza del Fontanello, Silvana Lazzarino ha ricevuto il Premio alla Cultura nell’ambito del Premio Letterario Internazionale “Carità è Donarsi”. La manifestazione, coordinata dal presidente Luciano Manfredi, ha riconosciuto il valore del suo lavoro che intreccia formazione accademica, attività giornalistica e pratiche di benessere attraverso il counseling e lo jin shin jyutsu.



La cerimonia si è svolta alla presenza degli organizzatori nello scenario del borgo di Massa. Il comitato organizzatore ha sottolineato come il concorso punti a celebrare la scrittura e i valori di solidarietà e condivisione; la giuria ha lavorato in valutazione anonima e, ha precisato la direzione, tutti i selezionati sono considerati a loro modo vincitori per lo spirito che anima l’iniziativa.

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Tra i premi assegnati nelle varie sezioni, la Sezione A poesia a tema libero ha visto al primo posto Stefano Peressini con “L’alba non verrà” (a Maksym, soldato), seguito da Francesco Fedale e Diana Iaconetti. Nella Sezione B racconto breve il primo premio è andato a Gabriele Andreani con “Che ne sa la gente di botanica”; al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Stefano Minari e Patrizia Birtolo.



La giuria ha anche attribuito premi speciali e riconoscimenti a numerosi autori: migliore poesia estero a Teresa Tabone, premio speciale della giuria a Giovacchino Pitanti e altri premi affidati a figure quali Giancarlo Napolitano, Franca Polini e collettivi come I poeti della luce. Non sono mancati premi tematici e segnalazioni di merito che hanno coinvolto decine di autori italiani e internazionali, elencati nel bando della competizione.



Il riconoscimento a Lazzarino si collega in particolare al suo saggio pubblicato nel 2024 da Kairós Edizioni, intitolato Emozioni e Counseling a mediazione artistica. Nel libro l’autrice descrive il counseling come un percorso di accompagnamento fondato su accoglienza, empatia e assenza di giudizio, finalizzato a far emergere consapevolezza, fiducia e autostima nel cliente.



Secondo la descrizione dell’opera, le arti — dal disegno alla musica, dalla scrittura al teatro — diventano strumenti per dare voce a emozioni e vissuti anche quando mancano le parole. Attraverso questi linguaggi, il paziente esplora immagini interiori e stati d’animo spesso rimossi, in un tempo sospeso in cui ricostruire progressivamente la propria narrazione personale.



Un capitolo del libro prende le mosse dall’opera grafica di Lorenzo Maria Bottari, Pinocchio nel paese dei Tarocchi. Lazzarino utilizza il viaggio simbolico di Pinocchio come chiave interpretativa per evidenziare come la creatività favorisca il lavoro sulle emozioni e il recupero del benessere.



Il volume conclude proponendo progetti pratici: una serie di laboratori pensati per stimolare creatività, intuizione, condivisione e confronto. Gli esercizi indicati mirano a restituire parola ed espressione alle emozioni, a rinforzare l’autostima e a orientare la ricerca di soluzioni anche tramite ipotesi non convenzionali.



Nata e residente a Roma, Lazzarino è laureata in Lettere presso La Sapienza e lavora nella Pubblica Amministrazione. Giornalista pubblicista dal 2001, ha collaborato con testate e emittenti come Radio Vaticana, Il Giornale, Il Ragazzo Selvaggio e Il Dispari di Ischia, e continua ad alimentare rubriche e contributi su Romacapitalemagazine, AboutArt e La Voce del Nisseno.

Tra le sue attività professionali figura la formazione come counselor: ha conseguito il titolo di Counselor umanistico a mediazione artistica presso la Scuola Henosis (2020-2023) e svolge l’attività di operatore certificato di Jin Shin Jyutsu. In catalogo ha diverse pubblicazioni di poesia e saggi, tra cui titoli usciti tra il 2016 e il 2024, e ha ottenuto vari riconoscimenti in concorsi letterari nazionali.



Il saggio Emozioni e Counseling a mediazione artistica ha ricevuto a sua volta premi e menzioni: tra questi il Premio Speciale della Giuria alla 34ª edizione del Premio Internazionale Agenda dei Poeti e il Premio di Merito al Premio letterario Roma International. Il volume ha partecipato al “Book Fair al Sempione” 2025 nella Galleria Arte Sempione di Roma ed è stato presente alla 71ª edizione del Roma Art Festival a maggio 2026.