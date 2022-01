Sciopero Actv venerdì 14, prevista ampia astensione

AVM/Actv informa che è stato proclamato per il giorno venerdì 14 gennaio 2022 uno sciopero nazionale da parte delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL E CISAL. Dato il numero di sigle sindacali e la qualità delle stesse è facile prevedere un’ampia astensione dal servizio da parte dei lavoratori.

Lo sciopero potrà interessare il personale Actv dei servizi di trasporto di navigazione, tranviario, automobilistico urbano e extraurbano dalle ore 10:00 alle ore 14:00.

La fascia oraria indicata (dalle ore 10:00 alle ore 14:00) si riferisce all’arrivo ai depositi aziendali e alla ripartenza dagli stessi di bus, tram e mezzi acquei, conseguentemente la piena regolarità del servizio terminerà prima delle ore 10:00 e riprenderà successivamente alle ore 14:00.

Nel servizio navigazione verranno garantiti i collegamenti minimi, così come riportati nella locandina che verrà pubblicata on line nei prossimi giorni.

Sempre on line sarà consultabile anche l’elenco delle ultime corse prima dello sciopero e le prime corse con cui riprenderanno tutti i servizi nel settore tranviario e automobilistico.

Confermati i servizi di trasporto da e per gli istituti scolastici secondari del territorio effettuati da operatori privati.

Sarà regolare il servizio People Mover di collegamento tra Tronchetto – Stazione Marittima e P.le Roma.

Eventuali servizi aggiuntivi potranno essere predisposti in base all’effettiva adesione da parte del personale in servizio.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti consultare nei prossimi giorni i siti istituzionali.

Come da normativa si esplicitano di seguito le motivazioni dello sciopero Actv

· per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità TPL) scaduto da oltre tre anni.

La percentuale di adesione relativa all’ultima astensione di 4 ore proclamata dalle medesime sigle sindacali (il 16 dicembre 2013):

· settore automobilistico 32,9%

· settore navigazione 20,0%