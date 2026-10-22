Yousef, il più giovane coinvolto negli scontri di Milano: ha 11 anni

Yousef ha undici anni ed è il più giovane tra i ragazzi coinvolti negli scontri: è stato riconosciuto dai carabinieri all’interno della scuola della Barona.

Il suo volto è stato riconosciuto indiscutibilmente e compare in un video che ha preso rapidamente diffusione sui social.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzino è di origini marocchine e proviene da una famiglia che viene definita “problematica”.

Le informazioni raccolte sottolineano che, per il contesto familiare e comportamentale, viene già considerato un “caso già difficile da recuperare”.

L’identificazione avvenuta nella scuola della Barona ha permesso alle forze dell’ordine di associare il volto nel filmato alla presenza del minore sul luogo degli scontri.

Non sono stati forniti altri dettagli, o informazioni sulle circostanze precise degli eventi o sulle misure adottate nei confronti del ragazzo anche a tutela della sua identità.