Renzi: «Sulla prevenzione è stato un fallimento totale», represssione non più un tabù

Il 22 ottobre 2026, commentando gli scontri, Matteo Renzi ha definito «un fallimento totale» la strategia di prevenzione adottata e ha aggiunto che «reprimere non è un tabù».

Il leader di Italia Viva ha inoltre richiamato l’attenzione sulla situazione di Milano, affermando che «i servizi si sono persi i ragazzi di seconda generazione». Con durezza ha criticato entrambi gli schieramenti politici: a sinistra li ha definiti buonisti, mentre verso la destra ha detto che sono incapaci.

Le dichiarazioni sono state rilasciate nell’ambito delle valutazioni sulle responsabilità nella gestione degli eventi che hanno portato agli scontri.