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Renzi: «Sulla prevenzione è stato un fallimento totale», represssione non più un tabù

Dopo gli scontri, Matteo Renzi (Italia Viva) parla il 22 ottobre 2026 di «fallimento totale» nella prevenzione e afferma che «reprimere non è un tabù».

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 22 ottobre 2026, commentando gli scontri, Matteo Renzi ha definito «un fallimento totale» la strategia di prevenzione adottata e ha aggiunto che «reprimere non è un tabù».

Il leader di Italia Viva ha inoltre richiamato l’attenzione sulla situazione di Milano, affermando che «i servizi si sono persi i ragazzi di seconda generazione». Con durezza ha criticato entrambi gli schieramenti politici: a sinistra li ha definiti buonisti, mentre verso la destra ha detto che sono incapaci.

Le dichiarazioni sono state rilasciate nell’ambito delle valutazioni sulle responsabilità nella gestione degli eventi che hanno portato agli scontri.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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