Colto da malore alla guida da Venezia a Mestre: salvato dalla Polizia di Stato

Ieri sera, sulla direttrice tra Venezia e la terraferma, un dirigente della Polizia di Stato libero dal servizio ha notato un’auto che procedeva in modo pericoloso e ha allertato la Sala operativa della Questura, evitando conseguenze peggiori. L’intervento coordinato ha portato i poliziotti a prestare soccorso al conducente, poi trasportato d’urgenza in ospedale.



Il fatto è avvenuto mentre il dirigente percorreva il Ponte della Libertà ed ha visto la vettura sbandare lungo la carreggiata in direzione della terraferma contattando subito il 113, informando gli operatori della sua posizione e inviando i dati in tempo reale.



A seguito della segnalazione, il dirigente ha seguito il veicolo, mantenendo costante comunicazione con la Sala operativa. Gli agenti hanno valutato l’impossibilità di fermare la macchina sul posto e il rischio concreto per l’incolumità del conducente e degli altri automobilisti.



La corsa è proseguita fino al centro di Mestre. Qui, imboccando una strada contromano, il veicolo ha urtato una paratia e si è fermato. A quel punto i poliziotti hanno provveduto a deviare il traffico e a mettere in sicurezza la zona per evitare ulteriori pericoli.



Gli agenti che si sono avvicinati al mezzo hanno trovato al volante una persona anziana colta da malore. Vista la situazione, è stato richiesto l’intervento del 118. L’uomo è stato così ricoverato.