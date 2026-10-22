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Esondazioni ad Albisola: Rio Basco e Rio Boraxe travolgono cimitero e vie cittadine

Una violenta ondata di maltempo il 21/10/2026 ha fatto esondare Rio Basco e Rio Boraxe ad Albisola Superiore e Albissola Marina, allagando cimitero e strade.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una forte ondata di maltempo ha colpito il territorio di Albisola Superiore e Albissola Marina il 21 ottobre 2026, provocando l’esondazione del Rio Basco e del Rio Boraxe. Le acque hanno invaso il cimitero comunale e numerose strade, secondo le ricostruzioni locali.

Fango e detriti hanno sommerso la viabilità, rendendo impraticabili arterie e percorsi cittadini. La circolazione locale è stata paralizzata in più punti e diverse aree dei due comuni si sono trovate isolate a causa degli allagamenti.

L’evento ha interessato in particolare le zone lungo gli alvei dei due torrenti, dove l’accumulo di materiale trascinato dall’acqua ha aggravato la situazione della rete stradale. Le segnalazioni raccolte riferiscono di un quadro diffuso di criticità per la mobilità e per gli spazi pubblici colpiti dall’ondata.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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