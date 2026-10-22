Famiglia del bosco: dopo undici mesi di separazione, un weekend riuniti ai figli

Le prime immagini del ritorno di una famiglia nel bosco sono state diffuse il 22 ottobre 2026. Dopo undici mesi di lontananza, Nathan Trevaillon ha trascorso un fine settimana insieme ai figli, racconta la cronaca Rai.

Nel servizio, segnalato in esclusiva a Cinque Minuti e rilanciato da RaiNews, si vedono i momenti del riavvicinamento familiare e le attività sul luogo. Trevaillon ha descritto il ritorno a casa con i bambini sottolineando il loro stato d’animo.

A proposito della giornata trascorsa nel bosco, Nathan ha detto che i bambini erano “Felici, hanno giocato con gli animali”. La sintesi fornita dal servizio evidenzia il carattere famigliare e rilassato del fine settimana dopo quasi un anno di separazione.