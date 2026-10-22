Cesare Cremonini presenta a Londra “Amateur”: “Sarà il mio più grande fallimento”

LONDRA — Cesare Cremonini ha scelto Londra per presentare Amateur, il decimo album della sua carriera, definendolo senza mezzi termini “il mio più grande fallimento”. Il cantautore bolognese, 46 anni, ha incontrato la stampa negli uffici londinesi della Universal a King’s Cross e ha anticipato il progetto con un concerto intimo allo Shepherd’s Bush Empire.

Amateur, titolo ispirato a una definizione di Roland Barthes, è un disco di dieci tracce registrato a “Studio 13”, lo studio di Damon Albarn. Cremonini ha spiegato che il lavoro è concepito come “musica pura”, privo di ritornelli tradizionali, e lo ha descritto metaforicamente come “una porta, non uno specchio”.

L’artista ha motivato la scelta estetica con una critica al ruolo degli algoritmi nell’ascolto contemporaneo: secondo Cremonini la musica è oggi “incasellata” e l’algoritmo tende a offrire esclusivamente ciò che già si conosce, perciò questo album non verrà compreso dal meccanismo delle piattaforme.

Tra i collaboratori figurano nomi di primo piano della scena italiana: Salmo è presente nella traccia d’apertura, mentre Fabri Fibra collabora al singolo Paparazzi, che risulta già in cima alle classifiche radiofoniche. Contribuiscono anche Morgan, Elisa e Malika Ayane; sulla presenza di Ayane Cremonini ha ricordato il loro legame conclusosi sedici anni fa, sottolineando la sua sensibilità vocale come qualità richiesta dal disco.

Cremonini ha raccontato di sentirsi di nuovo come un esordiente, richiamando l’emozione provata nel 1999 con il “(phenomenal) debut of …Squérez? with Lùnapop”. Ha definito Amateur “come un figlio non programmato” e ha riferito di aver voluto chiudere una ferita nel proprio ego, citando il ruolo del suo manager Walter Mameli nell’averlo tenuto “con i piedi per terra” e paragonando la propria evoluzione all’atteggiamento di un tennista che ama semplicemente giocare.

Il lancio pubblico del disco è previsto per il 23 ottobre via Universal. In vista dell’Ama-tour, che parte in Italia il 24 novembre, Cremonini ha eseguito per circa duemila fan allo Shepherd’s Bush Empire anteprime dei brani nuovi insieme a cover di Stand by Me e Walk on the Wild Side. Tra il pubblico c’erano il pilota Valentino Rossi e la cantante Elisa.

La scenografia del live comprendeva strumenti placcati d’oro e un teschio chiamato “Sig”, ispirato a Sigmund Freud e a Damien Hirst; per Cremonini quella figura racchiude tutta la passione e lo sporco accumulati nel tempo, da lasciare andare per ritrovare la purezza.

Cremonini ha infine riaffermato la sua fiducia nella durata della cultura, sostenendo che la musica che resiste non può essere cancellata da forze esterne: una convinzione espressa con toni netti, compresa la frase che la cultura è invincibile.