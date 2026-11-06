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Russell Brand riconosciuto colpevole di stupro e aggressioni sessuali

Russell Brand, 51 anni, riconosciuto colpevole di stupro e aggressioni sessuali: accusato di sette reati contro sei donne commessi in un arco di dieci anni.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’attore e showman Russell Brand è stato dichiarato colpevole di stupro e di una serie di aggressioni sessuali, secondo quanto riportato dalla stampa estera il 6 novembre 2026.

Brand, 51 anni, era accusato di sette reati commessi nei confronti di sei donne. Le accuse riguardano episodi avvenuti nell’arco di dieci anni.

La notizia è stata diffusa dalle agenzie esterne e rilanciata dai media internazionali. Non sono riportati nel materiale in esame dettagli ulteriori sui singoli capi d’imputazione o sull’iter processuale successivo al verdetto.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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