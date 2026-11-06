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Navahermosa saluta Jesús de Miguel: funerali del calciatore del Tenerife

Navahermosa ha dato l’ultimo saluto a Jesús de Miguel, attaccante del Tenerife deceduto dopo lo scontro in campo del 2 novembre; ai funerali presenti dirigenti e giocatori.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Navahermosa ha ospitato giovedì 5 novembre i funerali di Jesús de Miguel, l’attaccante del Tenerife morto dopo un grave incidente durante una partita di campionato.

De Miguel era rimasto coinvolto lunedì 2 novembre in uno scontro sul terreno di gioco con il portiere dell’Andorra, Jesús Owono. Trasportato d’urgenza e ricoverato in terapia intensiva, il club aveva comunicato la sua morte nella mattinata di martedì 3 novembre.

La cerimonia si è svolta nella chiesa di San Miguel Arcángel. Alla funzione hanno preso parte familiari, amici e compagni di squadra, oltre a una nutrita rappresentanza del mondo del calcio spagnolo.

Tra i presenti erano presenti una delegazione del Tenerife con giocatori e dirigenti, l’azionista di maggioranza Rayco García, il presidente della Federcalcio spagnola Rafael Louzán e il commissario tecnico della nazionale Luis de la Fuente. Hanno partecipato anche il presidente del Real Madrid Florentino Pérez e l’amministratore delegato dell’Atlético Madrid Miguel Ángel Gil Marín.

Al termine della celebrazione il feretro è stato accompagnato in processione fino al cimitero del paese, tra l’emozione della comunità locale e dei presenti del mondo calcistico, ancora provati per la tragedia che ha colpito il giocatore del Tenerife.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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