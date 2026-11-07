5 x 1000
HomenotizieRumbleRims, il visore che rileva le commozioni vince il James Dyson Award...

RumbleRims, il visore che rileva le commozioni vince il James Dyson Award 2026

RumbleRims, visore di tre studenti di Harvard, vince il James Dyson Award 2026: test oculare di 2-3 minuti per individuare sospette commozioni e inviare report.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Un dispositivo indossabile capace di individuare rapidamente possibili commozioni cerebrali ha ottenuto il James Dyson Award 2026 nella categoria globale dedicata alla medicina.

Si chiama RumbleRims ed è stato sviluppato da tre studenti del Master in Design Engineering della Harvard University: Sophia DeVito, Cleo Pontone e Radhika Saran. L’obiettivo dichiarato del team è offrire ad allenatori e staff sportivi uno strumento di primo screening sul campo dopo un colpo alla testa, soprattutto dove non è subito disponibile personale medico specializzato.

Il visore è dotato di telecamere a infrarossi che tracciano i movimenti oculari. Durante il test l’atleta segue con lo sguardo un punto luminoso che si muove sullo schermo; un’applicazione collegata mostra in tempo reale i dati agli allenatori, che possono così valutare se autorizzare il ritorno in campo o richiedere ulteriori accertamenti.

Secondo i creatori, l’esame richiede circa due o tre minuti e genera un report condivisibile con un medico, facilitando la successiva valutazione clinica. Sophia DeVito ha spiegato che si tratta di “un dispositivo da indossare dopo un colpo subito durante una partita” in grado di rilevare segnali neurologici associati alla commozione.

I fondatori ritengono che la tecnologia possa contribuire a identificare più rapidamente gli atleti che necessitano di controlli approfonditi, riducendo il rischio che casi importanti restino inosservati e che i giocatori torni­no in campo prima del tempo. La prossima sfida indicata dal team è la validazione clinica del sistema; Cleo Pontone ha sottolineato la volontà di proseguire nello sviluppo per ottenere conferme scientifiche sulla sua efficacia.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE