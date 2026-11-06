Russell Brand in custodia dopo la condanna per stupro e tre aggressioni sessuali

Si è chiuso con una condanna il processo a carico di Russell Brand. L’attore e conduttore britannico, 51 anni, è stato riconosciuto colpevole dalla Southwark Crown Court di Londra di uno stupro e di tre aggressioni sessuali commessi nei confronti di quattro donne.

La giuria ha giudicato Brand colpevole di quattro dei sette capi d’imputazione contestati al termine di un dibattimento iniziato il 12 ottobre e durato quattro settimane. Le accuse riguardano episodi verificatisi tra il 1999 e il 2009.

Tra le denunce prese in esame figura lo stupro di una giovane fan all’epoca ventunenne. Le vittime, sei donne in totale, sono state tutte tutelate dall’anonimato nel corso del procedimento.

L’accusa ha descritto Brand come un uomo che sfruttava la propria notorietà per avvicinare e controllare le vittime; la procuratrice Riel Karmy-Jones ha definito alcuni comportamenti “spietati”.

Brand, che ha sempre sostenuto che i rapporti fossero consensuali, era presente in aula accanto alla moglie Laura, con cui è sposato dal 2017 e dalla quale ha tre figli. Il suo legale aveva chiesto la libertà su cauzione per consentirgli di trascorrere alcuni giorni con la famiglia prima della sentenza, ma la richiesta è stata respinta e il giudice ha disposto il trasferimento immediato in custodia cautelare, anticipando che la condanna comporterà “una pena detentiva di una certa durata”. L’entità della pena sarà resa nota lunedì 06/11/2026.

Scotland Yard ha confermato che l’attore è sotto indagine anche per ulteriori accuse di stupro presentate da altre due donne; il materiale raccolto è stato trasmesso alla procura per ulteriori valutazioni.

Volto noto della televisione britannica e protagonista di film hollywoodiani come Non mi scaricare e In viaggio con una rock star, Brand era già finito sotto accusa negli ultimi anni in seguito a denunce emerse durante il movimento MeToo e in inchieste pubblicate dal Sunday Times e trasmesse da Channel 4. In tempi recenti aveva modificato la propria immagine pubblica, affermandosi come influencer e commentatore politico conservatore; dopo il matrimonio con Laura Gallacher si era trasferito in Florida.