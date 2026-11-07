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Leone XIV è partito per il Sudamerica: prima tappa Montevideo

Papa Leone XIV è partito da Fiumicino per un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù. Prima tappa Montevideo; Mattarella gli ha inviato un messaggio di augurio.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Papa Leone XIV è decollato questa mattina dall’aeroporto di Roma Fiumicino per il suo viaggio apostolico in Sudamerica, che toccherà Uruguay, Argentina e Perù. Il corteo è arrivato in pista sotto un cielo plumbeo; ad attendere il Pontefice un A330neo di Ita Airways intitolato a Daniele de Rossi.

Il volo è partito alle 7 e durerà circa 13 ore e mezzo: l’arrivo a Montevideo è previsto alle 16.30 ora locale (20.30 in Italia). A bordo saranno presenti, oltre alla delegazione pontificia, i rappresentanti della stampa italiana e internazionale.

Il Papa ha inviato un telegramma al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, affidando “i desideri di pace e fraternità” dei popoli sudamericani all’intercessione della Vergine Maria e dei Santi. Mattarella ha risposto con un messaggio in cui definisce “una grande gioia” la partenza del pellegrinaggio e sottolinea che il viaggio apostolico potrà suscitare speranze e ispirare non solo i popoli del Continente ma il mondo intero.

Il programma della prima giornata a Montevideo prevede la cerimonia di benvenuto e alle 17.45 ora locale (21.45 in Italia) l’incontro con le autorità civili a Plaza Independencia, seguito dalla visita al presidente Yamandù Orsi. La giornata si concluderà con la celebrazione dei vespri nella cattedrale dell’Immacolata Concezione alle 19.10 ora locale (23.10 in Italia).

Durante il volo papale saranno inviati messaggi di saluto e benedizioni ai capi di Stato dei Paesi sorvolati: Francia, Algeria, Mauritania, Senegal e Brasile. L’equipaggio dell’aereo è composto da 13 persone — tre piloti e dieci assistenti di volo — affiancato dal team Ita Airways dedicato ai voli speciali; in pista era presente, per la compagnia, l’amministratore delegato Joerg Eberhart.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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