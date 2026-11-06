Neurologia del Civile: Agnese Tonon nominata nuova primaria

Agnese Tonon è la nuova direttrice della Neurologia dell’Ospedale Civile di Venezia. La nomina, ufficializzata nelle scorse settimane dall’Ulss 3 Serenissima, conferma la guida interna di un reparto che la dottoressa conosce da anni.



Originaria di San Polo e ancora residente nella città storica, Tonon porta con sé una lunga esperienza maturata all’interno dello stesso reparto veneziano. Laureata e specializzata all’Università di Padova, ha iniziato a lavorare nella Neurologia del Civile nel 2008, ricoprendo negli anni ruoli di responsabilità come dirigente medica.



La sua carriera nel reparto si è svolta accanto ai direttori che l’hanno preceduta. Dopo la conduzione del dottor Paladin, la guida è passata al dottor L’Erario fino a pochi mesi fa; Tonon ha collaborato con entrambi nel team che ora è chiamata a dirigere.



Tra gli obiettivi che le sono stati affidati c’è la prosecuzione e il consolidamento di percorsi clinici già attivi. In particolare, la nuova primaria intende proseguire lo sviluppo del percorso per i pazienti colpiti da ictus acuto e delle attività dedicate alle malattie cerebrovascolari, sia dal punto di vista clinico sia sotto il profilo strumentale.



La scelta di puntare su queste aree riflette il ruolo strategico che la Neurologia riveste all’interno dell’offerta ospedaliera. Il rafforzamento dei percorsi per l’ictus è infatti centrale per migliorare i tempi di intervento e la continuità delle cure tra ospedale e territorio, un nodo su cui l’Ulss 3 Serenissima ha più volte richiamato l’attenzione.



La dottoressa Tonon ha già assunto formalmente l’incarico dopo un periodo in cui ha svolto la funzione di dirigente facente funzioni. La presa di servizio è avvenuta all’inizio di novembre, segnando il passaggio da una conduzione temporanea a una responsabilità confermata.



Il direttore generale dell’Ulss 3, Massimo Zuin, ha espresso l’auspicio che la nuova guida possa accompagnare il reparto in un percorso di crescita caratterizzato da una sempre maggiore integrazione con le altre specialità e con i servizi territoriali. Secondo la direzione aziendale, il Civile sta consolidando il suo ruolo di hub all’interno della rete ospedaliera e dei collegamenti con il territorio.



Nella valutazione dell’azienda sanitaria, la lunga esperienza della dottoressa Tonon all’interno della Neurologia veneziana rappresenta un elemento di valore. Il suo radicamento nella città storica è stato indicato come un aspetto utile per esercitare il ruolo con attenzione alle peculiarità locali.



La nomina arriva in un momento in cui il presidio ospedaliero insiste nel rafforzare sia i percorsi clinici sia la collaborazione tra reparti, con l’obiettivo di garantire risposte integrate ai bisogni della popolazione servita dall’Ulss 3 Serenissima.



La dottoressa Tonon ha preso ufficialmente in carico la direzione della Neurologia dell’Ospedale Santi Giovanni e Paolo dall’inizio di novembre.