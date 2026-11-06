Mestre, sequestrato un cucciolo di beagle utilizzato per l’accattonaggio in Corso del Popolo

Una pattuglia della Polizia Locale di Venezia ha recuperato ieri a Mestre un cucciolo di beagle che, secondo gli agenti, veniva impiegato per chiedere l’elemosina in strada. L’intervento è avvenuto in Corso del Popolo, nei pressi del supermercato Coop, dopo una segnalazione alla Centrale operativa.



Gli agenti, giunti sul posto, hanno identificato il proprietario: si tratta di un uomo di circa quaranta anni, di nazionalità romena e senza dimora fissa. A suo carico è stata elevata una sanzione amministrativa per l’utilizzo dell’animale in attività di accattonaggio, nel rispetto delle norme locali vigenti.



Il cucciolo, descritto dagli agenti come un beagle di circa un anno, è stato sottoposto a sequestro amministrativo in base al Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali. Per le cure e le verifiche sanitarie il cane è stato affidato al Servizio veterinario dell’ULSS 3 Serenissima.



L’operazione rientra in una serie di controlli avviati dalla Polizia Locale sul fenomeno dello sfruttamento animale nelle attività di strada. Nell’estate scorsa, a San Marco, gli agenti avevano già proceduto al recupero di un altro cane a seguito della segnalazione di un cittadino; anche in quel caso l’animale era stato preso in custodia dai servizi veterinari competenti.



Da Ca’ Farsetti arriva la linea istituzionale: l’amministrazione comunale ha ribadito l’impegno a contrastare pratiche che mettono a rischio il benessere degli animali e a intervenire ogniqualvolta vengano segnalate situazioni di sfruttamento. La replica dell’ente sottolinea inoltre il ruolo delle segnalazioni dei cittadini nel permettere agli operatori di intervenire tempestivamente sul territorio.



L’attività di controllo della Polizia Locale combina l’accertamento delle violazioni amministrative con l’adozione di misure volte a garantire la salute e la sicurezza degli animali coinvolti. Nei casi in cui emergono elementi di maltrattamento o rischio sanitario, il sequestro consente agli enti sanitari di valutare lo stato di salute dell’animale e predisporre eventuali interventi.



Gli agenti hanno operato nell’area di Corso del Popolo con l’obiettivo di tutelare sia l’animale sia la collettività, limitando fenomeni che, a detta dell’amministrazione, trasformano esseri viventi in strumenti per raccogliere denaro. L’intervento è stato condotto sulla base delle disposizioni comunali che disciplinano igiene urbana e benessere animale.



Non sono state rese note ulteriori informazioni sul proseguimento delle verifiche amministrative o su eventuali procedimenti nei confronti dell’uomo identificato. Resta confermato, tuttavia, che i controlli proseguiranno per prevenire e contrastare ogni forma di sfruttamento degli animali nelle aree pubbliche.



L’animale recuperato durante l’intervento è stato affidato al Servizio veterinario dell’ULSS 3 Serenissima.