Rugani (Juventus) ha il coronavirus: bianconeri in quarantena. L’ha preso anche Tom Hanks

Coronavirus che non risparmia bessuno. Rugani, giocatore della Juventus, ha il poco fortunato primato di essere il primo giocatore della Serie A contagiato. I giocatori della Juventus che hanno avuto contatti con lui andranno in

isolamento a casa. Ma non solo: stessa sorte tocca ai calciatori dell’Inter scesi in campo domenica a Torino proprio contro la Juventus.

Il calcio è costretto ra ad affrontare il problema del virus: c’è una riunione delle grandi leghe di calcio europee sull’emergenza coronavirus. Siviglia-Roma, intanto, è stata sospesa dall’Uefa, così come Inter-Getafe di Europa League, originariamente in programma per oggi.

Lo sport e tutto il suo mondo sono rivoluzionati oggi a causa del virus. Sci: per effetto della cancellazione delle gare in Svezia, la Brignone è la prima italiana a conquistare la Coppa del mondo. Nba: la stagione è stata sospesa dopo la scoperta di una positività tra gli Utah Jazz.

Calcio, sport, ma non solo, ovviamente. Anche il mondo del cinema ora comincia a essere toccato dal virus.

Tom Hanks e la moglie sono stati scoperti positivi. Tom Hanks e la moglie Rita Wilson avrebbero accusato leggeri fastidi di salute e sono stati trovati positivi al coronavirus. I due attori erano in Australia per la produzione del film di Luhrmann su Elvis Presley.

Tom Hanks e la moglie sono le prime celebrità a rivelare di essere stati contagiati: “Siamo in isolamento”, ha detto l’attore.

(categoria “virus cinese”, aggiornamento 8 marzo 2020 ore 12.00)