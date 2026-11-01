Roma, una ballerina in tutù bianco danza davanti agli agenti durante lo sciopero

Una giovane in tutù bianco ha ballato davanti a una schiera di agenti in assetto antisommossa e ai blindati della polizia sullo scalone del ministero dell’Istruzione a Roma. La scena è avvenuta durante lo sciopero generale del 30 ottobre organizzato dall’Usb contro il caro vita e il riarmo.

La ballerina indossava un body nero e una maschera che le copriva il volto; si è esibita sulle note di «Bella ciao», con le braccia sollevate mentre centinaia di studenti partecipavano alla protesta.

Sul piazzale, il presidio delle forze dell’ordine ha mantenuto una fila di scudi a difesa dell’ingresso, affiancata dai veicoli blindati della polizia. La performance è stata ripresa e segnalata dall’agenzia Ansa.