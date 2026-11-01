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Roma, una ballerina in tutù bianco danza davanti agli agenti durante lo sciopero

A Roma, davanti al ministero dell’Istruzione durante lo sciopero del 30 ottobre, una ballerina in tutù bianco ha danzato «Bella ciao» davanti a agenti antisommossa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Una giovane in tutù bianco ha ballato davanti a una schiera di agenti in assetto antisommossa e ai blindati della polizia sullo scalone del ministero dell’Istruzione a Roma. La scena è avvenuta durante lo sciopero generale del 30 ottobre organizzato dall’Usb contro il caro vita e il riarmo.

La ballerina indossava un body nero e una maschera che le copriva il volto; si è esibita sulle note di «Bella ciao», con le braccia sollevate mentre centinaia di studenti partecipavano alla protesta.

Sul piazzale, il presidio delle forze dell’ordine ha mantenuto una fila di scudi a difesa dell’ingresso, affiancata dai veicoli blindati della polizia. La performance è stata ripresa e segnalata dall’agenzia Ansa.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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