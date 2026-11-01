Flávio Bolsonaro da Miami: parla di “persecuzione” e torna al centro il passaporto italiano

Flávio Bolsonaro è riapparso in una diretta social dagli Stati Uniti per difendersi dalla fuga dal Brasile e definire la propria uscita dal Paese una “persecuzione”. L’intervento arriva tre giorni dopo la sconfitta al ballottaggio con Lula e dopo che il senatore e candidato di destra aveva raggiunto Miami a bordo di un jet privato.

Secondo quanto ricostruito da Cnn Brasil e al centro delle indagini degli inquirenti brasiliani nell’ambito della cosiddetta “Operazione Alba”, la partenza sarebbe stata pianificata prima del voto. L’emittente sostiene che Bolsonaro abbia attraversato la frontiera il 27 ottobre in compagnia di un ex agente del Mossad e che sua moglie e le figlie abbiano lasciato il Paese separatamente. La famiglia si sarebbe poi ricongiunta e sarebbe volata a Miami su un jet privato messo a disposizione da Jason Miller, consigliere di Trump.

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha definito in termini ambigui il coinvolgimento di Washington e ha negato un “ruolo diretto” dell’amministrazione americana nella vicenda.

Nella diretta Flávio Bolsonaro ha detto di aver preso la decisione di partire insieme alla moglie, senza che nessuno lo sapesse, e ha sostenuto di essere vittima di una persecuzione. Ha raccontato che, durante una visita al padre — l’ex presidente Jair Bolsonaro, oggi agli arresti domiciliari — la polizia lo aveva informato del ritiro dei suoi passaporti disposto nell’ambito di un’inchiesta per presunto riciclaggio di denaro. Il senatore ha aggiunto che, di fronte all’ordine di consegna dei documenti, non li ha consegnati e che successivamente un giudice ne ha annullato i documenti brasiliani.

Flávio Bolsonaro è indagato in due diverse inchieste per corruzione e riciclaggio. Gli investigatori avevano temuto una fuga, favorita anche dalla possibile perdita dell’immunità parlamentare con la scadenza del suo mandato di senatore federale.

Il tema del passaporto italiano, rilasciato nel 2023 a Flávio insieme al fratello Eduardo, è tornato al centro delle polemiche. La cittadinanza italiana — la famiglia Bolsonaro è originaria di Anguillara Veneta, nel Padovano, dove Jair Bolsonaro è cittadino onorario dal 2021 — è stata indicata da alcuni come possibile “lasciapassare” per la sua uscita dal Brasile.

In Italia il deputato Angelo Bonelli (Avs) ha annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare al ministro degli Esteri Antonio Tajani per chiedere chiarimenti sulle procedure che hanno portato al rilascio della cittadinanza a Flávio, Eduardo e Carlos Bolsonaro. Bonelli ha sollevato dubbi su una presunta accelerazione nei tempi del rilascio dei documenti e ha chiesto che il governo chiarisca se tutte le procedure siano state rispettate.