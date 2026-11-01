5 x 1000
HomenotizieA Torino una ragazza porge fiori agli agenti antisommossa: alcuni poliziotti li...

A Torino una ragazza porge fiori agli agenti antisommossa: alcuni poliziotti li hanno accettati

A Torino, venerdì 30 ottobre, una giovane ha offerto fiori agli agenti in tenuta antisommossa durante il corteo contro il riarmo e il carovita; alcuni li hanno presi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

📢 Condividi questa notizia

Durante il corteo serale di venerdì 30 ottobre a Torino una giovane si è avvicinata agli agenti in tenuta antisommossa e ha offerto loro dei fiori. Diversi poliziotti hanno accettato il gesto.

La manifestazione, partita da piazza Castello e diretta verso i Giardini Reali, è passata accanto alla Prefettura. Il corteo si svolgeva nell’ambito di una giornata di sciopero generale che ha portato in piazza migliaia di studenti e lavoratori.

La mobilitazione è stata segnata anche da momenti di tensione nel centro cittadino, con cariche della polizia e il lancio di bottiglie.

Il gesto della giovane, visibile durante il percorso, è avvenuto nel contesto delle proteste contro il riarmo e il carovita che hanno animato la serata torinese.

La Voce di Venezia è seguita da 54.379 persone
Se hai gradito la lettura
👍   CLICCA "SEGUI" SU FACEBOOK
( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
LEGGI TUTTO
RIPRODUZIONE VIETATA
LEGGI TUTTO >>>
ASCOLTA RADIO LA VOCE DI VENEZIA
Radio La Voce di Venezia

Persa qualche notizia? Le ultime:

Notizia interessante? Scrivi cosa ne pensi tu...

Scrivi qui la tua opinione
Il tuo nome o uno pseudonimo

LEGGI ANCHE:
vai alla HOME PAGE