A Torino una ragazza porge fiori agli agenti antisommossa: alcuni poliziotti li hanno accettati

Durante il corteo serale di venerdì 30 ottobre a Torino una giovane si è avvicinata agli agenti in tenuta antisommossa e ha offerto loro dei fiori. Diversi poliziotti hanno accettato il gesto.

La manifestazione, partita da piazza Castello e diretta verso i Giardini Reali, è passata accanto alla Prefettura. Il corteo si svolgeva nell’ambito di una giornata di sciopero generale che ha portato in piazza migliaia di studenti e lavoratori.

La mobilitazione è stata segnata anche da momenti di tensione nel centro cittadino, con cariche della polizia e il lancio di bottiglie.

Il gesto della giovane, visibile durante il percorso, è avvenuto nel contesto delle proteste contro il riarmo e il carovita che hanno animato la serata torinese.