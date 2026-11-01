Tu Si Que Vales: stasera su Canale 5 la nuova puntata condotta da Canalis, Sakara e Castrogiovanni

Stasera, sabato 31 ottobre 2026, Canale 5 trasmette in prima serata una nuova puntata di Tu Si Que Vales.

Lo studio sarà affidato a Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sul palco si alterneranno artisti internazionali che proporranno numeri artistici per conquistare il pass per la finale, sottoponendosi al giudizio della giuria.

La commissione è composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli è indicata come voce del giudizio popolare.

Anche in questo appuntamento i cinque membri della giuria si cimentano in una gara di lip-sync dedicata agli evergreen musicali. La coppia vincitrice verrà scelta dalla showgirl Belen Rodrìguez.