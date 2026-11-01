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Tu Si Que Vales: stasera su Canale 5 la nuova puntata condotta da Canalis, Sakara e Castrogiovanni

Tu Si Que Vales stasera, 31 ottobre 2026, in prima serata su Canale 5. Conduttori Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni; giuria Bonolis, De Filippi, Littizzetto, Zerbi.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Stasera, sabato 31 ottobre 2026, Canale 5 trasmette in prima serata una nuova puntata di Tu Si Que Vales.

Lo studio sarà affidato a Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Sul palco si alterneranno artisti internazionali che proporranno numeri artistici per conquistare il pass per la finale, sottoponendosi al giudizio della giuria.

La commissione è composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. Sabrina Ferilli è indicata come voce del giudizio popolare.

Anche in questo appuntamento i cinque membri della giuria si cimentano in una gara di lip-sync dedicata agli evergreen musicali. La coppia vincitrice verrà scelta dalla showgirl Belen Rodrìguez.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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