Roma rimonta il Cagliari all’Olimpico: finisce 4-2 con Mora e Malen decisivi

La Roma ha piegato il Cagliari 4-2 all’Olimpico grazie alle reti di Lulli, Pisilli, Rodrigo Mora e Malen, trovate dopo il vantaggio iniziale degli ospiti. La svolta è arrivata nei minuti finali, con i cambi di Gasperini che hanno ribaltato una partita apertissima.

Il Cagliari era passato in vantaggio al 10′ con Nzola, su rigore decretato dopo l’intervento al monitor per un tocco di mano di Pisilli. La reazione giallorossa è arrivata sulle fasce: al 15′ Molina ha servito Lulli che ha segnato di testa e al 21′ lo stesso Molina ha imbeccato Pisilli per il 2-1.

La partita è rimasta viva nella ripresa. Gasperini, che aveva lasciato in panchina Malen e Wesley, ha inserito subito Wesley e al 56′ Rodrigo Mora e Malen rilevando De Roon e Castro. Pisacane ha risposto con cambi offensivi, mandando in campo prima Mendy e poi Maldini: quest’ultimo ha firmato all’81’ il 2-2 che riapría il match.

Negli ultimi minuti sono però stati ancora i sostituti a decidere l’incontro: Mora ha riportato avanti la Roma e subito dopo Malen ha chiuso i conti sul 4-2, premiando le scelte del tecnico giallorosso.

La formazione scelta da Gasperini aveva visto in avvio Castro sostenuto da Soulé e Cristante, Lulli e Molina sulle corsie esterne, e una difesa con Koulierakis affiancato da Mancini e Ndicka; in porta Gollini è stato confermato per l’indisponibilità di Svilar. Nel Cagliari, Pisacane aveva invece puntato inizialmente su Fadera e Nzola in attacco, con Maldini e Mendy dirottati inizialmente in panchina.

Per la Roma si tratta di un ritorno alla vittoria dopo il pareggio col Napoli, utile a proseguire la rincorsa alle prime posizioni. Il Cagliari invece subisce la terza sconfitta consecutiva, pur avendo mantenuto la partita aperta fino agli ultimi minuti.