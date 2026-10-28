Mercati asiatici in rialzo: spinta dall’ottimismo sull’IA dopo i conti di SK Hynix

MILANO, 28 ottobre 2026 — Le principali piazze asiatiche hanno chiuso la seduta in positivo, sostenute dal ritorno di fiducia negli investimenti legati all’intelligenza artificiale dopo i risultati in crescita del produttore di semiconduttori SK Hynix.

Tokyo ha guadagnato l’1,08% e Seul ha messo a segno il balzo più consistente, con un +6,63%. Segnali positivi anche da Shanghai (+0,91%), Shenzhen (+1,98%) e Hong Kong (+0,34%). Mumbai è rimasta invece fiacca, chiudendo in calo dello 0,35%.

Sul fronte valutario lo yen è rimasto quasi invariato sul dollaro, a 157,80, e si è attestato a 175,50 sull’euro.

I mercati si sono mossi in territorio positivo con lo sguardo rivolto alla prossima riunione della Federal Reserve e agli sviluppi del conflitto in Medio Oriente. In particolare, la situazione nello stretto di Hormuz ha contribuito a spingere al rialzo i prezzi di petrolio e gas.

Dal punto di vista macroeconomico gli operatori attendono nei prossimi giorni alcuni dati rilevanti: la fiducia dei consumatori in Germania, le vendite industriali in Italia, oltre alla bilancia commerciale e alle scorte di petrolio dagli Stati Uniti.