Passaporti annullati, giallo sulla partenza di Flavio Bolsonaro verso la Florida

I passaporti di Flavio Bolsonaro sono stati annullati e il senatore, sconfitto alle presidenziali, risulta al centro di un fitto mistero sui suoi spostamenti dopo la vittoria di Luiz Inácio Lula da Silva. Diverse testate riportano che Bolsonaro si trova a bordo di un aereo diretto in Florida, notizia che le autorità non hanno ancora ufficialmente confermato.

Secondo la Cnn, citando due fonti, Bolsonaro ha lasciato il Brasile ed è in volo verso gli Stati Uniti. Un funzionario statunitense ha precisato che il senatore è diretto in Florida. Altre testate, tra cui Metrópoles e il Guardian, hanno riferito che l’aereo sarebbe già in volo, senza però indicare il luogo di partenza.

La polizia federale brasiliana avrebbe annullato i passaporti di Bolsonaro dopo che egli non li ha consegnati, e sta cercando il senatore, si legge nelle ricostruzioni. Il giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes aveva ordinato la consegna dei documenti entro 24 ore. Una fonte di polizia anonima ha affermato che “non esiste alcuna registrazione formale dell’uscita di Flavio Bolsonaro dal Paese”.

Bolsonaro nega ogni illecito. È indagato dalla Corte suprema per presunti atti di corruzione, riciclaggio ed esportazione illecita di valuta; il senatore ha dichiarato di non avere intenzione di fuggire e, in un video postato sui social, ha detto di aver ricevuto la notifica del provvedimento e del divieto di lasciare il Brasile.

Le voci sui suoi spostamenti si sono intensificate dopo un articolo di Infobae che riportava una partenza dal Brasile via Argentina. Il governo di Buenos Aires però ha dichiarato di non avere alcuna registrazione dell’ingresso di Flavio Bolsonaro nel Paese. Fonti citate da Infobae e da Todo Noticias sostengono che il senatore avrebbe attraversato a piedi il confine argentino e che era prevista la partenza su un jet privato da Puerto Iguazú destinato agli Stati Uniti; quell’aereo però non sarebbe decollato.

Il quotidiano O Globo riferisce che, in un incontro con amici e avvocati, Bolsonaro aveva manifestato timori di un possibile arresto. Reuters e altri organi internazionali hanno confermato, citando proprie fonti, le notizie sulla sua presunta fuga verso gli Usa.

Il presidente Lula ha commentato definendo “vergognosa” una fuga negli Stati Uniti e aggiungendo che “chi esce di nascosto dal suo Paese, ha qualcosa da nascondere”. Eduardo Bolsonaro, fratello di Flavio che vive in Texas, aveva in precedenza suggerito che il fratello avrebbe dovuto lasciare il Brasile in caso di sconfitta; oggi ha definito “menzogna” le notizie sulla fuga.

Flavio Bolsonaro, che si è rifiutato di riconoscere la sconfitta elettorale, non è stato più visto in pubblico da lunedì; l’ultimo intervento pubblico risale a un video diffuso ieri pomeriggio. Il senatore perderà l’immunità parlamentare alla scadenza del mandato, a gennaio. FONTE: AGI