Incidente in casa di riposo: anziana cade dalle scale e muore. Dramma a San Donà

Un grave incidente è avvenuto sabato mattina in una casa di riposo di San Donà.

Rita Coppo, 94 anni, degente della struttura, è purtroppo deceduta nell’incidente.

Il fatto è avvenuto all’orario della colazione. La signora era costretta in sedia a rotelle.

La dinamica non è al momento chiara e per questo è oggetto di indagine.

Attorno alle 8.30 del mattino la donna avrebbe dovuto essere accompagnata al piano terra per la colazione, cosa che normalmente avviene per mezzo dell’ascensore.

Rita Coppo, invece, è caduta dalle scale.

Nessuno era presente al momento dell’incidente.

Il Magistrato di turno ha ordinato l’autopsia.