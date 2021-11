Rapina in villa fallita per il custode che vede dalle telecamere che riprendono al buio

Avrebbe potuto essere un ‘colpo grosso’ come quello di domenica, dove una rapina in una villa del Terraglio ha prodotto un grande bottino tenendo sotto la minaccia di pistole anche una bambina di 7 anni per convincere i proprietari a farsi dare tutto.

Fortunatamente, invece, il nuovo colpo è stato sventato anche se i malviventi avevano preventivamente mostrato di essere ben organizzati.

La villa messa nel mirino questa volta è a Zerman di Mogliano (Treviso).

In questa occasione, però, grazie al sistema di videosorveglianza, il custode ha messo in fuga i malviventi.

E’ appunto il secondo caso nella zona in pochi giorni, il primo, ai danni di un industriale petrolifero, era andato a segno domenica notte.

Questa volta, un noto imprenditore ed ex contitolare dei supermercati PAM, può invece ringraziare il custode.

L’uomo, grazie alle telecamere perimetrali della villa, ha notato almeno 4 figure incappucciate che hanno fatto scattare l’ “Allert” sebbene si muovessero nel buio.

Immediato l’intervento dei Carabinieri che già con le sirene in lontananza hanno messo in fuga i ladri.

I 4 si sono dati alla fuga, probabilmente assistiti da un quinto complice che li attendeva in auto.

I Carabinieri hanno preso in custodia le registrazioni delle telecamere come utile strumento d’indagine.

Non è escluso, anzi, le affinità farebbero pensare, che il gruppo di rapinatori sia lo stesso che aveva colpito con successo 48 ore prima a Mogliano.

