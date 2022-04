Raccolta firme per San Pietro di Castello di ‘Tutta la città Insieme’

La raccolta firme per salvare San Pietro di Castello continua sabato 9 aprile, in Campo delle Beccarie a Rialto, dalle ore 10.30 alle 13.

“Abbiamo già superato le 350 firme necessarie per presentare formalmente la petizione al Consiglio Comunale – spiega il consigliere Giovanni Andrea Martini – ma la raccolta va avanti in città perché vogliamo far conoscere la speculazione che rischia di colpire l’area più bella di Venezia: l’isola di San Pietro di Castello e la chiesa e l’ex convento di Sant’Anna. L’attacco è sia all’area storico-archeologica dell’isola di San Pietro sia alla residenza, perché il progetto di valorizzazione della società francese Artea vuole creare un residence di lusso mandando via le 8 famiglie che vivono da generazioni all’interno dell’ex caserma Sanguineti e chiostro di San Pietro”.

Cosa chiede la petizione:

1) che nella caserma Sanguineti sia confermata la funzione storica di residenza stabile a partire dal mantenimento della presenza delle famiglie già residenti;

2) che l’area verde sia tutelata nella sua integrità per il suo inestimabile valore archeologico, che siano rifinanziati i lavori di scavo, e che una parte di alloggi vuoti già esistenti sia destinata al lavoro e alla residenza delle persone impegnate negli scavi stessi;

3) che le funzioni e le attività del complesso di Sant’Anna siano tali da garantire la partecipazione attiva dei cittadini veneziani ospitando realtà locali e eventi culturali. Chiedono che Sant’Anna diventi uno spazio rivolto alla crescita sociale e culturale di bambine e bambini e di ragazze e ragazzi che sono il presente e il futuro della nostra città.

Lavorano con il “Gruppo di San Piero di Castello”, che ha messo in piedi la mobilitazione:

Tutta la Città Insieme!, Movimento 5 Stelle Venezia, Gruppo Verde Progressista, Gruppo Per Mestre e per Venezia: ecologia e solidarietà della Municipalità di Mestre, Gruppo PD della Municipalità di Venezia, Partito Comunista, Federazione di Venezia del Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea, Italia Nostra, Laboratorio Occupato Morion, Forum per Mestre e Venezia, Comitato Ex Gasometri, Comitato Ex Umberto I, Associazione AmbienteVenezia, Associazione Lido d’amare, con l’appoggio di Europa Nostra e dell’Associazione dei Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia.

Il concorso fotografico:

È stato bandito il concorso fotografico “Obiettivo San Pietro di Castello”: gli scatti vanno inviati entro il 23 aprile a info@tuttalacittainsieme.it. La giuria è composta da Manfredo Manfroi e Philippe Apatie. In premio ci saranno dei vetri dell’artigianato Artistico di Murano offerti di Confartigianato.

Giovanni Andrea Martini

Consigliere comunale

Gruppo consiliare “Tutta la Città Insieme!”