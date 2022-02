“Che Venezia sia progettata come trappolone per turisti è un dato di fatto”. Lettere

Non so se sia peggio chi ha confuso il cognome della signora Cristina (Milano) con la presunta città di provenienza, chi giustifica a tutti i costi con discorsi nonsense (“le frittelle sono artigianali quindi 1.80 è normale”, quando in tutto il resto del Veneto le fanno a 1.00-1.20 a seconda del pregio della pasticceria), chi non ha capito che la chiosa finale è ovviamente per sdrammatizzare, o chi insulta con alcuni epiteti anche irripetibili che si leggono nei commenti precedenti.

Che Venezia sia progettata come un grosso trappolone per turisti è un dato di fatto. Che ci andiamo in mezzo pure noi veneti è un altro dato di fatto, poi si possono inventare tutte le arrampicate sugli specchi che si vuole, ma ciò non modifica la realtà.

Il problema descritto dalla signora è reale, quando si capirà che i turisti sono clienti da trattare bene e far andare via paganti e contenti (non solo paganti), le attività andranno tutte meglio. Perché un cliente contento di aver pagato è un cliente che torna volentieri, e si può marginare molto bene anche senza ladrare. Viceversa, un cliente che è stato “pelato” una volta, alla seconda non torna più.

Dopo anni ricordo ancora distintamente un bar di Venezia in cui ero con mia madre e lei è stata trattata male, le è stato risposto in modo maleducato e saccente (e non sto neanche a iniziare un discorso sui prezzi) perciò mai ci tornerò. Viceversa ricordo un bar dai prezzi assolutamente onesti, che se ci passo di nuovo probabilmente ci torno. Le persone si ricordano sia le esperienze molto positive che quelle molto negative, e la volta dopo decidono se cambiare posto o riconfermare.

Ho una attività in proprio pure io, ma la politica dei prezzi non la faccio pensando “Questo cliente quanto posso spremerlo come un limone? Come posso fregarlo in tutti i modi?” perché non è quello il modo in cui è il caso di lavorare.

Ah, per chi ha confuso il cognome con la città, faccio presente che “a Milano” sarà un po’ più caro che a Vicenza, OK, ma 2 settimane fa ero lì per lavoro e ho fatto pause pranzo per 7-10 euro. Di cosa stiamo parlando?

Andrea

(lettera firmata)