Pretelli a letto con Guenda: la Gregoraci fa una scenata al Grande Fratello VIP (ma è uno scherzo)

Elisabetta Gregoraci trova il suo amico Pierpaolo Pretelli a letto con Guenda Goria e fa scoppiare il finimondo.

Il dopo pranzo al Grande Fratello VIP si è colorato di tinte boccaccesche dopo che la showgirl, attirata dalle urla, è entrata nella camera da letto arancione sorprendendo il concorrente a lei più vicino sotto le lenzuola con la figlia di Maria Teresa Ruta. Immediata la reazione della Gregoraci, che gridando ha intimato al ragazzo di non avvicinarsi: “Non mi rompere più il caz***, stammi lontano, non mi toccare!” ma soprattutto: “Non mi parlare più di amicizia speciale”. In fumo, dunque, settimane di avvicinamento?





Parole pesanti anche per Guenda Goria da cui la showgirl non si sarebbe mai aspettata un tale comportamento.

I due si sono giustificati spiegando di stare soltanto “riposando insieme” ma è stata la mise di entrambi a parlare: in reggiseno lei, a petto nudo lui. Così l’ex moglie di Briatore ha urlato a squarciagola chiedendo a Maria Teresa Ruta di intervenire, e quando la conduttrice ha fatto il suo ingresso nella stanza non ha potuto che restare allibita.

Tra i concorrenti che hanno assistito, Tommaso Zorzi ha parlato di “pessima figura” ma la scena è proseguita: Guenda Goria ha accusato la Gregoraci di essere gelosa e la showgirl è stata portata di forza in corridoio. Tra lei e Pretelli sono volate accuse reciproche mentre Maria Teresa Ruta, completamente sconvolta, non è riuscita a commentare.





Un indizio che ci fosse “qualcosa di sospetto” veniva però dalle risate trattenute a stento dal resto dei coinquilini: si trattava di uno scherzo ai danni della Ruta partito già da martedì, quando le era stato fatto notare che la figlia e Pierpaolo Petrelli si tenessero per mano. E mentre la conduttrice si trovava in cucina per piangere il silenzio ecco la rivelazione, con gli interessati che si sono abbracciati tra loro per svelarle la verità.

Il tutto si è quindi concluso con una risata di Maria Teresa, che si è congratulata con i concorrenti per la perfetta riuscita della burla ammettendo di “esserci cascata”.

Erano, quindi, tutti d’accordo, ad eccezione proprio della Ruta.

Non si tratta dell’unico scherzo architettato al GF VIP: l’altra notte Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si erqno resi protagonisti di una finta “rissa” che ha spaventato il resto dei coinquilini. “E no basta, abbi il coraggio di dire come stanno le cose… dille davanti a tutte le telecamere”, aveva urlato Zorzi, con Oppini che in tutta risposta lo aveva minacciato: “Mi alzo e vengo lì, mi devi lasciare parlare” alzandosi e cercando lo scontro fisico.

Per fermarlo erano intervenuti Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci ed Enock Barwuah. Ma a quel punto Francesco è scoppiato a ridere svelando fosse tutto uno scherzo.

E mentre la contessa De Blanck rideva, l’ex lady Briatore, visibilmente scossa, si è rivolta ai ragazzi dando loro “dei cretini” accusandoli di averle fatto prendere un grande spavento. I due “contendenti” si sono così abbracciati, soddisfatti di aver portato un po’ di “scompiglio” all’interno della Casa.

