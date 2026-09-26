Paolini ed Errani chiudono il doppio decisivo e consegnano all’Italia la semifinale

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25 settembre 2026 — Un doppio deciso al fotofinish ha sancito il passaggio del turno per la squadra italiana: Paolini ed Errani hanno conquistato il punto finale che ha dato alle azzurre la vittoria sulla Cina e l’accesso alle semifinali.

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La partita si è chiusa con il punto conclusivo del match di doppio, l’incontro determinante per l’esito della sfida tra le due nazionali. Il successo delle due azzurre ha così decretato la qualificazione del team italiano.

La notizia è stata rilanciata da Reuters nella copertura dell’incontro.