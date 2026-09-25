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Robbie Williams canta per i fan fuori dal Belmond Hotel dopo l’annullamento dello show a Lima

A Lima Robbie Williams ha improvvisato un’esibizione fuori dal Belmond Hotel dopo l’annullamento del concerto per la chiusura temporanea dell’Arena 1 Park.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Lima — Dopo l’annullamento del concerto previsto a Lima, Robbie Williams è uscito dal Belmond Hotel e ha cantato all’aperto per i fan radunati davanti alla struttura.

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Le autorità locali avevano disposto la chiusura temporanea dell’Arena 1 Park, contestando il mancato rispetto di alcune norme di sicurezza e dei protocolli di evacuazione durante lo spettacolo precedente. Per questo motivo lo show di Williams è stato cancellato.

Il cantante britannico, parlando della cancellazione, ha detto di avere “il cuore spezzato” e ha spiegato che la decisione era dovuta a circostanze fuori dal controllo suo e del suo staff. Poi ha deciso di offrire ai presenti, definiti decine di sostenitori, quello che ha definito “un piccolo spettacolo”.

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Williams si è esibito a pochi metri dal pubblico, accolto con cori e applausi. Prima di lasciare i presenti ha indossato la maglia della nazionale peruviana, gesto che ha contribuito a stemperare la delusione per la cancellazione.

I fan presenti hanno apprezzato l’improvvisazione, trasformando una serata inizialmente segnata dalla delusione in un momento di vicinanza tra l’artista e il pubblico.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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