Claudio “Il Gallo” Golinelli sarà ospite a Silea: cena e concerto con le Bollicine Band

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Claudio “Il Gallo” Golinelli, storico bassista che ha segnato il suono di Vasco Rossi, sarà l’ospite d’onore della Bollicine Band a Silea sabato 10 ottobre 2026. L’appuntamento, con formula cena e spettacolo, è fissato alle 21:30 alla Pizzeria Da Michele in via Galileo Galilei 7.



La serata è promossa da Big Tuna Entertainment & Booking Agency e vuole ricostruire le pagine più note del repertorio del rocker di Zocca attraverso l’incontro tra una tribute band con lunga esperienza live e un musicista che quelle canzoni le ha suonate in prima persona.

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Golinelli è figura di riferimento del rock italiano. Il suo percorso professionale lo ha visto al fianco di Vasco Rossi per anni, contribuendo a tournée e produzioni che hanno segnato momenti chiave della carriera del cantautore emiliano.



Tra i riconoscimenti al suo lavoro c’è il celebre riff di basso che apre Siamo solo noi, uno degli incipit più riconoscibili della musica rock in Italia. Al di là dell’esperienza con Vasco, il bassista ha collaborato con realtà e artisti diversi: dalla Steve Rogers Band a nomi come Gianna Nannini, Adriano Celentano, Ron, Franco Battiato, Stadio, Paola Turci, Tazenda, Eugenio Finardi e Alberto Fortis.

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La Bollicine Band, formazione veneta attiva da oltre vent’anni, accompagnerà Golinelli nel concerto. La band, che ha all’attivo centinaia di esibizioni in Italia, propone un repertorio che attraversa le varie fasi della produzione di Vasco Rossi, dagli esordi fino ai brani da stadio. L’obiettivo dichiarato è ricreare sul palco l’energia e le sonorità dell’originale.



La collaborazione con musicisti che hanno realmente fatto parte della storia di Vasco è presentata dagli organizzatori come un elemento distintivo degli appuntamenti speciali della band: non si tratta soltanto di un tributo, ma di un confronto diretto con chi ha contribuito alla costruzione del sound originale.



L’evento avrà luogo nella sala della Pizzeria Da Michele, con una formula che abbina la cena allo spettacolo. L’orario di inizio è fissato per le 21:30; l’organizzazione e la promozione artistica sono curate da Big Tuna Entertainment & Booking Agency, realtà attiva nell’ambito di concerti, booking e produzione di spettacoli dal vivo.



Per partecipare è possibile prenotare telefonicamente al numero 338 871 4641. È attiva anche la prenotazione online tramite il link fornito dagli organizzatori.



Per informazioni sull’evento e sulla promozione artistica si fa riferimento a Big Tuna Entertainment & Booking Agency e al sito web dell’agenzia.

L’appuntamento si presenta anche come un’occasione per ascoltare dal vivo brani famosi del repertorio di Vasco Rossi eseguiti con la presenza diretta di uno dei musicisti che quel repertorio ha contribuito a definire.