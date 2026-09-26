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Uscite del weekend: i film segnalati da Supercinema e i nomi dal red carpet

Supercinema (RaiNews) presenta le uscite del weekend 25/09/2026: “Una storia”, “Maigret, l’amore e la morte”, “Nessun dolore”. Red carpet con Cruise e Pitt; al box office vince “Resident Evil”.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Supercinema, la rubrica cinematografica di Rainews24, segnala le pellicole in uscita in Italia nel weekend del 25 settembre 2026, con un focus su titoli italiani e appuntamenti internazionali.

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Tra le novità indicate dalla rubrica curata da Francesco Gatti ci sono i film “Una storia”, “Maigret, l’amore e la morte” e “Nessun dolore”. Supercinema va in onda il venerdì alle 14.45 e alle 19.45, poi nel corso del fine settimana in chiaro su Rai1 e Rai3; il programma è disponibile anche in streaming on demand su RaiPlay e su rainews.it.

Sui red carpet citati dalla rubrica figurano Tom Cruise con il film “Digger” e Brad Pitt con “Heart of the Beast – Nel profondo selvaggio”. Al box office, tra i titoli in sala, risulta vincitore “Resident Evil”.

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Nell’ambito delle notizie internazionali dedicate all’arte e al cinema, a Los Angeles è stato inaugurato il Lucas Museum of Narrative Art. In parallelo viene sfogliato il volume Taschen che raccoglie immagini di Norman Rockwell e Frank Frazetta, schizzi originali di Star Wars e l’introduzione a cura di Guillermo Del Toro.

L’appuntamento con Supercinema, la rubrica settimanale di critica cinematografica, rimane confermato per le fasce orarie indicate, con contenuti disponibili anche sul sito e sulla piattaforma di RaiPlay.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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