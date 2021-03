Oltre il tempo negato, il libro di Maria Galluzzo

La poesia di Maria Galluzzo è una finestra per guardare oltre. Il suo poetare infatti diventa un itinerario dell’anima che trasfigura oggetti, cose e persone, snodandosi a volte con un piglio ermetico, a volte diegetico e finalizzato a interrogare la coscienza attraverso corrispondenze analogiche di forte impatto emotivo e aperte alla dimensione del sogno come luogo di rivisitazione e di rilancio dei valori essenziali dell’esistenza. Sono versi brevi quelli di Oltre il tempo negato, che ricordano Ungaretti e parlano del tempo, quello sospeso o in attesa, ma comunque carico di speranza.

Note autore: Maria Galluzzo, di origine calabrese, dopo aver conseguito la laurea in Lingue e Letterature straniere presso l’università di Messina, consegue la specializzazione post-universitaria biennale in Beni Culturali presso il Centro E. Majorana di Erice (TP). Vive a Palermo per molti anni, dove insegna Lingua e Letteratura Francese in istituti superiori. Attualmente vive a Scicli (RG), coltivando la sua passione per la poesia, la pittura e la musica.