Nuovo virus cinese: uomo ricoverato con protocollo ‘Coronavirus’ a Roma

Coronavirus: turista cinese si sente male a Roma e viene ricoverato con il protocollo e le procedure previste per il trattamento del virus 2019-nCoV.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sul fatto che l’uomo abbia contratto davvero il virus.

Il turista cinese è stato soccorso da un’ambulanza nel pomeriggio di mercoledì in un albergo di via Cavour, nel centro di Roma.

Secondo quanto appreso nella notte, era arrivato nella Capitale dalla Cina da un paio di giorni.

Per il ricovero dell’uomo sono scattate tutte le procedure disposte per il coronavirus: il personale dell’ambulanza, con mascherine e tute bianche, ha soccorso l’uomo che aveva febbre e lo ha trasportato all’ospedale Spallanzani per essere sottoposto ai test.

