Nuovo ‘Punto Tamponi’ a Chioggia da oggi

Nuovo ‘Punto Tamponi’ a Chioggia, o meglio, nuovo ‘drive through’ per i tamponi è già attivo da oggi nell’area portuale di Chioggia (Venezia).

Il centro si trova a poca distanza dal Padiglione Aspo dove già si effettuano le vaccinazioni.

Per il direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima Edgardo Contato la nuova struttura “nasce dalla collaborazione sempre efficace con l’Amministrazione civica, e con l’Autorità portuale che ha messo a disposizione l’area”.

“Anche qui a Chioggia, come la scorsa settimana a Venezia, rendiamo operativa una struttura che, insieme alla disponibilità di ulteriori punti gestiti dai privati accreditati, risolve il problema tamponi per tutta l’area”.

Cinquecento metri quadri di tensostruttura, adeguata alle necessità degli operatori sanitari, in un’area raggiungibile e potenzialmente raddoppiabile, con una capacità iniziale di 200 tamponi al giorno, che potranno diventare 400, il drive through di Val da Rio è stato realizzato in sette giorni dai servizi tecnici dell’Ulss 3 Serenissima.

“A loro va il mio grazie – ha sottolineato Contato – come agli operatori che lo presidiano, come a coloro che organizzato i turni mettendo a disposizione e ruotando il personale in servizio. Un grazie va infine alla Protezione Civile e alle realtà del volontariato che sostengono l’operare di tutte le strutture di contrasto alla diffusione del contagio”.